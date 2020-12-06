بعد غرق "بوشهر" في مياه الأمطار.. مغردون: نظام الملالي الإيراني صرف الأموال في تدمير الشعوب

هاجم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، نظام الملالي الإيراني، بعد غرق مدنية بوشهر ودشتستان في مياه الأمطار الغزيرة، والتي كشفت جريمة النظام الإيراني الذي ترك تلك المدن بدون أي بنية تحتية.

وقد شهدت إيران، سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، أدت إلى سيول تغرق عدة مدن بمحافظة بوشهر، جنوبي إيران.

وتظهر لقطات من مدينة برازجان الإيرانية فيضانات عارمة اجتاحت المدينة، نتيجة أمطار غزيرة شهدتها محافظة بوشهر في إيران.

وقال المغردون، إنه يمكن رؤية آثار جريمة الحكم الديني الوحشي ... لا توجد بنية تحتية وخلال الـ 41 عامًا الماضية لم يرتكبوا سوى أعمال السرق والنهب والجريمة والقتل في البلاد.

وأضافوا، أن نظام الملالي الإيراني لم يصرف الأموال للنهوض بالبلاد وإنما صرفها على الميليشيات التي نشرت الإرهاب والدمار في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها.

من جانبه، قال الناشط محمد مجيد، إنه "في ظل غياب البنية التحتية ، الفيضانات دمرت محافظة بوشهر تماماً ، بينما أموال أبناء هذه المناطق الغنية بالنفط والغاز تذهب لحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والجزار التافه بشار الأسد بسوريا".



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على غرق محافظة بوشهر الإيرانية في مياه الأمطار وعدم اهتمام نظام الملالي الإيراني:

وقال حساب، " مصرحبيبتي #حق_الشهيد"، " لو كان سخروا أموالهم للتعمير بلادهم كان أفضل من صرف الأموال في تدمير الشعوب بميليشيات قتلت أهل سوريا ولبنان والعراق وصولا لتسليح الحوثي وجماعات الإرهاب مثل بوكو حرام في نيجيريا إيران لازم تترك فكرها الإجرامي العدائي على الكل حتى أصبحت دولة المشانق".



وأضاف، حساب، "Khaled-خالد عبدالرحیم"، " فيضانات شديدة في محافظة بوشهر، تحولت هطول أمطار غزيرة إلي فيضانات شديدة و البنية التحتية مدمرة بسبب تقاعس النظام و لا تتحمل هکذا أمطار .. في الوقت الذي فيه فيروس كورونا یفتك بالناس".



وذكر حساب "Qudama ahmed"، " كلا ....أموال الأحواز يسرقها الفرس والأذريون في إيران... أما الأموال التي تذهب إلى الحوثيين وحزب الله وبقية الميليشيات فهي تسرق من أموال الشعب العراقي وبعلم كل الدول الكبرى والأمم المتحدة".



وأضاف، حساب " أسد الله"، " كل نظام ديكتاتوري يقمع شعبه مصيره مزبلة التاريخ وذكر سيء مدى الدهر".