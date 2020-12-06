بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 07 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
مغردون يشيدون بترامب.. بعد مطالبته بالتصويت مجددا حتى لا يستولي اليسار الراديكالي الشيوعي على أمريكا نشطاء عن عرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير: العراق لا يمتلك رجال دولة حقيقين ووطنيين هجرة النشطاء العراقيين.. مغردون: يهربون من الاختطاف والقتل الذي تمارسه ميليشيات إيران بعد غرق "بوشهر" في مياه الأمطار.. مغردون: نظام الملالي الإيراني صرف الأموال في تدمير الشعوب برهم صالح يهنئ طلاب الجامعات.. ومغردون: تقتلونهم بعد التخرج عندما يطالبون بالتعيين بعد تصريحه بأنه الأقوى جماهيريا.. نشطاء يسخرون من الصدر: أصبحت ورقة محروقة كباقي قادة الأحزاب بعد تصريحات سفير إيران في بغداد.. مغردون: مسجدي هو من يدير الميليشيات الإرهابية في العراق بعد تدهور صحته.. مغردون: إذا هلك خامنئي ستكون 2020 السنة الأعظم بتاريخ البشرية الخاسر الأكبر.. النساء في معركة ضد جائحة كورونا إيران.. البلد الأكثر تضررُا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 كانون الأول 2020 02:15 م

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها .. ومرسوم أميري للوزراء بتسيير الأعمال

532943Image1-1200x675
قبل أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأعضاء حكومته، وذلك على إثر إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان).
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية ”كونا“، عن المرسوم الأميري، فإنه تم تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
واستقالت الحكومة نفسها أكتوبر الماضي، عندما تولى الشيخ نواف مقاليد الحكم خلفا لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكلف الأمير الجديد الحكومة بمواصلة مهامها والإشراف على الانتخابات التشريعية.
وستكون الحكومة الجديدة التي سيشكلها الأمير نواف، البداية الفعلية لحكمه، حيث سيبين اختيار الوزراء طبيعة سياسة الكويت الخارجية، وتعاملها مع التحديات الداخلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إيران كروونا

إيران.. البلد الأكثر تضررُا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط 05 كانون الأول 2020 09:24 م

شغب في فرنسا

عصابات اليسار الراديكالي الإرهابي تهاجم محلات العاصمة الفرنسية باريس 05 كانون الأول 2020 06:58 م

120-033500-120-203624-000-1wm9rd-700x400_700x400

ضربة جديدة للملالي..سلوفينيا تدرج "حزب الله" منظمة إرهابية وواشنطن ترحب بالخطوة 05 كانون الأول 2020 11:54 ص

حزب الله

وول ستريت جورنال: واشنطن تسعى لتقليم أظافر ميليشيا حزب الله في لبنان 02 كانون الأول 2020 03:10 م

بايدن

"كتاب الموت والأشياء الرهيبة".. بايدن يطلع على الموجز السري للمخابرات الأمريكية 01 كانون الأول 2020 02:45 م

213802_iran

إيران تتحدى العالم بمشروع قانون لوقف التفتيش النووي 01 كانون الأول 2020 02:39 م

حاملة طائرات أمريكية

حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي بعد عبورها مضيق هرمز 01 كانون الأول 2020 02:08 م

الباحثة الأسترالية

بعد 800 يوم قضتها في سجون الملالي .. ماذا قالت الباحثة الأسترالية الناجية عن تجربتها المريرة ؟ 01 كانون الأول 2020 12:12 م

التعليقات