الحكومة الكويتية تقدم استقالتها .. ومرسوم أميري للوزراء بتسيير الأعمال

قبل أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأعضاء حكومته، وذلك على إثر إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية ”كونا“، عن المرسوم الأميري، فإنه تم تكليف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

واستقالت الحكومة نفسها أكتوبر الماضي، عندما تولى الشيخ نواف مقاليد الحكم خلفا لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكلف الأمير الجديد الحكومة بمواصلة مهامها والإشراف على الانتخابات التشريعية.

وستكون الحكومة الجديدة التي سيشكلها الأمير نواف، البداية الفعلية لحكمه، حيث سيبين اختيار الوزراء طبيعة سياسة الكويت الخارجية، وتعاملها مع التحديات الداخلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا.