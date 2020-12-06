برهم صالح يهنئ طلاب الجامعات.. ومغردون: تقتلونهم بعد التخرج عندما يطالبون بالتعيين

سخر مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، من تهنئة رئيس الجمهورية برهم صالح لطلاب الجامعات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال صالح في تغريدة له على حسابه في منصة "تويتر"، "‏مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات، نبارك لأبنائنا الطلبة وندعوهم إلى عام دراسي مليء بالتفوق والنجاح".

وأضاف، "ندعو إلى التكاتف لمواكبة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في طرق التواصل، واتخاذ أقصى التدابير للوقاية، وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بهذه الظروف التي تواجه العالم أجمع".

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات باستقبال 800 ألف طالب وطالبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، إن "قرابة 800 ألف طالب وطالبة بدأوا اليوم عامهم الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية".

وأضاف: "يترقب آلاف آخرون من خريجي المرحلة الإعدادية ظهور نتائج القبول المركزي خلال الأيام المقبلة ليدخلوا مرحلة الحياة الجامعية".

وقال مغردون، لصالح، " كفى ضحك على الناس وبهذه سياستكم دمرتوا الناس في كل دول العالم الخريج محترم ويعمل وفق استحقاقه إلا في العراق الذي أنتم تحكمونه وتقتلون خرجيه وكفاءاته لأنهم يقولون نريد تعيين نريد حقنا كفى توقفوا عن اضطهاد الناس وسلب حقوقهم".

وذكر مراقبون، أنه لا يوجد حظر للشارع العراقي ولا يوجد أُسس للتباعد الاجتماعي وتم إهمال ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى إهمال موضوع كورونا بحد ذاته.

والسؤال هو لماذا لم تتم عودة المدارس بشكل طبيعي كالسابق؟ يجب عودة المدراس بدوام كامل مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لحماية جيل مستقبلنا!.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال المغردون على تهنئة برهم صالح ببدء العام الدراسي الجديد لطلاب الجامعات:

وقال حساب " EL SHINO"، " أكيد سيدي الرئيس ( مليء بالتفوق و النجاح ) يتخرج مهندس ويفتح بسطة يبيع جكاير، هل هذا هو النجاح سيدي الرئيس".



وأضاف، حساب "علي البصراوي"، " لا تبارك لأبنائك عينهم ما يريدون مباركتك اللي ما لها قيمه كفى ضحك على الناس وبهذه سياستكم دمرتوا الناس في كل دول العالم الخريج محترم ويعمل وفق استحقاقه الا في العراق الذي انتم تحكمونه وتقتلون خريجيه وكفاءاته لانهم يقولون نريد تعيين نريد حقنا كفى توقفوا عن اضطهاد الناس وسلب حقوقهم".



وتابع حساب، " Azhar Alalawi"، " ندرس ونتعب ونحلم ونتخرج ونأخذ الماجستير كل ذلك بتعب أهلنا وتعبنا وصعوبات الحياة ونعرف بالأخير أنه لا يوجد تعيين وراح نجلس بالبيت نطبخ ونغسل ونتزوج وحالنا حال الذي لم يتعلم والذي من الممكن أن يكون أفضل منا على الأقل شكراً لكم وما نريد لا خيركم ولا شركم".



وشن حساب " Saad Jasim"، هجوما عنيفا على برهم صالح، " الطبقة السياسية التي حكمت العراق بجميع أطيافها ومكوناتها ومن اشترك بها هم دمار للبلد وشعبه والعراقيون ليس أبناءك بل جئتم للانتقام منهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وما كلامك وكلام أمثالك إلا شعارات مزيفة وكاذبة".





