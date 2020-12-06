ضربة موجعة لإيران .. بعد عرعر .. العراق يستعد لافتتاح منفذ حدودى جديد مع السعودية

يستعد العراق لإعادة افتتاح معبره الحدودى الثانى مع السعودية، ما يسهل عملية دخول السلع والبضائع ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى جنوب العاصمة بغداد، حسبما أفاد مسؤول عراقى بارز.



وقال اليوم الأحد، محافظ المثنى أحمد منفى، إن العراق يعتزم إعادة افتتاح منفذ الجميمة مع السعودية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى عازم على افتتاح المنفذ وفقًا لاتفاقات رسمية.

وأضاف منفى: "إن افتتاح المنفذ سيسهم فى توفير آلاف فرص العمل لأبناء محافظة المثنى، وإقامة الكثير من المشاريع لتنمية المحافظة اقتصاديًا".

وتابع: "الخبراء يصفون طريق الحج عبر منفذ جميمة بطريق الحرير بالنسبة للعراق لأن جميع حجاج آسيا سيسلكونه وصولاً إلى المدينة المنورة"، موضحًا أن المسافة بين المنفذ وصولاً إلى المدينة المنورة تستغرق ساعات قليلة.

كما أشار محافظ المثنى إلى أنه "سيتم نقل البضائع التجارية من البحر الأحمر، حيث يبعد المنفذ عن مركز محافظة المثنى بنحو 280 كم، ويوجد طريق جاهز للحركة وصولاً إلى الدعامات الحدودية بين البلدين"، مطمئنًا فى الوقت ذاته إلى وضع أمنى مستتب فى محافظة المثنى ومناطق البادية التى تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية.

يذكر أن العراق والسعودية افتتحا معبر عرعر الحدودى الشهر الماضى بينهما، بعد توقف دام 30 عامًا، حيث بدأ تدفق مرور الشاحنات التجارية بين البلدين.