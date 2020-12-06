بعد تصريحه بأنه الأقوى جماهيريا.. نشطاء يسخرون من الصدر: أصبحت ورقة محروقة كباقي قادة الأحزاب

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بعد تصريحه بأن تياره الأقوى جماهيريا في الشرع العراقي.

وأكد النشطاء، أنه كلام الصدر غير صحيح، وأنه أصبح ورقة محروقة، كقادة باقي الأحزاب السياسية في العراق.

كما رد النشطاء، على ما زعمه القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بأن التيار الصدري الأقوى جماهيريا في الشارع العراقي، وأنه سيكتسح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين، أن ذلك الكلام غير صحيح.

وأشاروا إلى أن التيار الصدر يحاول فرض كلمته في الشارع بالقوة وقوة السلاح المنفلت وبمساعدة الميليشيات والقوات الأمنية الخاضعة للصدر أكثر من الدولة العراقية نفسها.

وأكدوا أن التيار الصدري لن ينجح في الانتخابات المبكرة في العام المقبل إلا بالتزوير والالتفات على مصالح العراقيين، وبالأموال وعبر التهديد.

فقد تصادم "الصدريون" مع أنصار الحراك الاحتجاجي ضد الحكومة في ساحة الحبوبي التي يتخذونها موقعا لتظاهراتهم في مدينة الناصرية منذ انطلاقها في تشرين الأول.



وارتفعت حصيلة ضحايا العنف الأسبوع الماضي إلى تسعة قتلى إثر وفاة محتجين متأثرين بجراحهم، واغتيال ناشط معارض في مدينة العمارة.

وحمل نشطاء من الحراك الاحتجاجي مسؤولية العنف في ساحة الحبوبي لمؤيدي الصدر، حيث قال النشطاء، إن "العنف الذي جرى الأسبوع الماضي لن يمنعنا من مواصلة التظاهر"، وأضافوا "خيارنا الوحيد هو تحقيق أهداف هذه الانتفاضة".

وأكد النشطاء، أن "اعتداءات جماعات الصدر تتم أمام أنظار القوات الحكومية"، معتبرين أن "الحكومة باتت خاضعة لسلطة الميليشيات".

وكان الصدر قد اتهم من سماهم "ثلة من الصبيان لا وعي لهم ولا ورع" بالتعدي على الدين والمذهب والسعي إلى تشويه سمعة الثوار بدعم خارجي، على حد زعمه.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على مقتدى الصدر ونغمة أن التيار الصدري الأقوى جماهيريا في الشارع العراقي:

وقال حساب، "علي فاضل"، "بعد أن أفلس عمك من دعوته لترميم البيت الشيعي و بعد أن تجاهل هذه الدعوى قادة الميليشيات اتجه عمك مرة ثانية إلى التلويح بالفوضى وإبراز العضلات لأنه لا يريد أن يعترف بأنه أصبح ورقة محروقة كباقي قادة الأحزاب".



وأضاف، "لازلت مُصر على أن مكانكم الحقيقي في قفص وترميكم الناس الواعية بالموز"، في إشارة للرد على صالح العراقي المقرب من مقتدى الصدر.

وأضاف، حساب " fatimah-_Al"، " سبقه نوري وهدد بـ ( الفوضى) . التشدد والطائفية والتجهيل العمود الفقري لوجوده ،، وأحب أقول له، موضوع (طيع واسكت) لماذا لم يطيعوا صدام وصمتوا أسير حزب دعوة وأحزاب معارضة! الشغلة الثانية، نصيحه، عود بالانتخابات سيسويها بطريقة بدائية ورسم لأن أتباعه كلهم جهلة".



وتابع حساب، " د.علي الشمري العراقي"، " مجموعة من السراق والمرضى النفسيين يتحكمون بمصير العراق من خلال قطعان الزومبي الأغبياء ...".



وذكر حساب، "أوس هاشم"، " التعصب الديني والمذهبي وحتى السياسي هو من إنجازاتكم، فأبسط مثال أن من ينتقد سياستكم الفاشلة يكون مصيره الموت أو تفجير بيته".



وأضاف، "أنت فشلت اليوم يا صدر وستفشل غداً وفي أعومٍ ماضية استغليت الشيوعيين والمدنيين للصعود وهذه المرة تطالب بالمحاصصة والتخندق حولك".

وذكر حساب، "أباذر الغفاري"، " هو السيستاني ومقتدى أساسا غير مؤهلين للقيادة لو كان فعلا مؤهلين للقيادة لكان عليهم من أول دورة انتخابية يطالبون بتعديل قانون الانتخابات ومن خلال هذا التعديل تسقط كل هذه الكتل الفاسدة وتنتهي المشكلة ولكن سبحان الله كأنها سنة جارية؟!".







