البعيجي: التعليم الحكومي يتعرض لمؤامرة خطيرة

اتهم النائب منصور البعيجي وزارة التربية بالعمل لضرب التعليم الحكومي وذلك عبر تعطيل دوام المدارس الحكومية لصالح تنشيط المدارس الأهلية بحجة فيروس كورونا.

وقال البعيجي إن التعليم الحكومي يتعرض لمؤامرة خطيرة لإفشاله لدفع الطلاب بالتوجه للتعليم الأهلي لافتا إلى أن أغلب المدارس الحكومية لم تسلم حتى الآن الكتب للطلاب بينما سلمتها المدارس الأهلية الأمر الذي يطرح إشارات استفهام.

وأضاف البعيجي أن أغلب الأسر لا تستطيع إرسال أبنائها للمدارس الأهلية بسبب ارتفاع الأسعار مؤكدا أن على الحكومة تقديم الدعم اللازم للتعليم الذي يتعرض لمؤامرة وصفها بالكبيرة من قبل جهات تبحث عن مصالحها الخاصة.