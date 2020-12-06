تحذيرات من استخدام الأحزاب ميليشياتها لتغيير نتائج الانتخابات المقبلة

وسط تبادل للاتهامات بين شركاء العملية السياسية حذر المكلف السابق بتشكيل الحكومة محمد علاوي من لجوء الأحزاب السياسية إلى ميليشياتها المسلحة لتغيير نتائج الانتخابات المبكرة إذا ما حدثت.

وقال محمد علاوي إن الأحزاب السياسية الكبيرة لربما ستتضرر من الانتخابات المبكرة ولن تقنع بالنتائج بسهولة ، مبينا أن قوى اللا دولة أصبحت أقوى بكثير من قوة الدولة بوجود الميليشيات المسلحة.

وأكد علاوي على ضرورة فرض هيبة الدولة بالقوة إذا لم تنجح المفاوضات مع الميليشيات المسلحة، مبيناً أن أغلب الجهات التي وصلت للحكم كانت تسعى لبناء سلطة وليس دولة.

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