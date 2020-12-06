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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 كانون الأول 2020 11:53 ص

الكهرباء: "جنرال إلكتريك" الأمريكية تبدأ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع الأردن

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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، مباشرة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، بأعمال الربط الكهربائي مع الأردن.
وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي: إن ”العراق وقع اتفاقية الربط المشترك مع الجانب الأردني، بمدة إنجاز 26 شهرا، وتنفذه شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وتعتمد تبادل الطاقة بين الجانبين، بإقامة خط (رويشة – قائم) ونصب محطة القائم التحويلية (400 KV) إذ سيتم تزويد العراق بـ 150 ميغا واط، وصولا إلى 960 ميغا واط“.
وأضاف، أن ”المشروع يمثل اللبنة الأولى لمشروع الربط الثلاثي العراقي – الأردني – المصري“.

وأشار إلى أن ”العراق أكمل -حاليا- 80% من التزاماته بمشروع الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي، على وفق الاتفاقية التي وقعت العام الماضي، بين الطرفين“، لافتا إلى أن ”العراق أنجز خط فاو – أبو فلوس في محافظة البصرة جنوبي البلاد“.
وأعلن العراق، سابقا توقيع اتفاقية مع الأردن، للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلا بأوقات الذروة.
وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية من انقطاع مبرمج في تجهيز الطاقة الكهربائية رغم أن العراق أنفق على مدار 12 عاما ما يقارب 40 مليار دولار على هذا القطاع، وفق تقارير حكومية.
وشهد العراق عجزا كبيرا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.

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