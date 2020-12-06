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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 كانون الأول 2020 11:16 ص

قرابة 800 ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم عامهم الدراسي الجديد في الجامعات العراقية

وزارة-التعليم-العالي
بدأ اليوم الأحد، قرابة 800 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية،.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حيدر العبودي، ، أن «توقيتات انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 في الجامعات العراقية، بمثابة خط شروع سنوي مهم باتجاه تنفيذ البرامج العلمية وخطة الدراسات الأولية بشكل متوازٍ على مستوى التعليم الحكومي الصباحي والمسائي والأهلي، لتغطية مساحة احتياج البلاد من التخصصات التي تغذيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على وفق الأولويات العلمية والأكاديمية والوطنية الهادفة الى المحافظة على التوازن المدروس بين (سمعة التعليم ومخرجاته) من جهة و(جودة مؤسساته وطاقتها الاستيعابية) من جهة أخرى».

وبشان نتائج القبول المركزي لخريجي الدراسة الإعدادية، لفت العبودي الى أنه «في الوقت الذي تعكف فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة على استكمال ملف القبول المركزي لهذا العام الذي شهد صعوداً واضحاً في مؤشر الأعداد والمعدلات، فإن نتائج القبول ستعلن رسمياً بعد تسلم بيانات الدور الثاني من وزارة التربية»، مرجحاً أن «لا يتعدى موعد الإعلان عنها أسبوعاً واحداً، أو أسبوعين بعد تسلم تلك البيانات.
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