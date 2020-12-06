لجنة الزراعة تطالب بجولات تفتيشية مستمرة على أسواق الجملة لضمان حماية المنتج المحلي وصحة المواطن

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الاجهزة الحكومية المعنية بالقيام بجولات تفتيشية مستمرة لاسواق الجملة لضمان حماية المنتج المحلي وصحة المواطن .



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ان الواقع الاقتصادي والصحي في البلاد بشكل خاص يمر بفترة حساسة تتطلب من الجهات المعنية وخاصة الامن الاقتصادي القيام بواجباتها لحماية المنتج المحلي من اي بضائع مستوردة في ظل حالة الاكتقاء الذاتي الشبه الكاملة من المنتجات المحلية.



واضاف الشمري ان : على دائرة الرقابة الصحية العمل بشكل مستمر بجولات في اسواق الجملة والمحال الكبيرة والقيام بفحوصات انية في الشارع والاسواق والمحلات للحد من تفشي كورونا واي امراض معدية اخرى.



وشدد على ان هذه الامور تتطلب تكاتفا وتضامنا نيابيا وحكوميا وشعبيا لدرء اي خطر مقبل يستهدف واقعنا ومستقبلنا الاقتصادي اضافة الى التقليل من حالى تفشي كورونا.