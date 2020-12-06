الرافدين يعلن إطلاق السلف للموظفين مطلع العام المقبل

اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق السلف الشخصية للموظفين مطلع العام المقبل .



وقال في بيان انه: سيستأنف اطلاق السلف للموظفين في كانون الثاني المقبل بعد اكتمال الاجراءات التطبيقية التنظيمية للمصرف .



واشار المصرف الى انه مستمر في تدقيق موازنته السنوية وسيتم الانتهاء منها قريبا واعلان منح السلف الشخصية للموظفين سيكون مطلع العام المقبل.