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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 كانون الأول 2020 11:10 ص

اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر مجموعة جديدة من القرارات بشأن مواجهة كورونا

كورونا في العراق
أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مجموعة جديدة من القرارات بشان مواجهة كورونا.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد إن "اللجنة العليا قررت استثناء الأطفال الوافدين والمسافرين دون سن (10 سنوات) من شروط فحص (PCR) عند السفر مع ذويهم، واستئناف العمل بالزيارات العائلية للنزلاء والموقوفين في السجون التابعة لوزارة العدل، على وفق شروط".
 وشدد على اهمية: "التزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بدوام المدارس والكليات، وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة مؤكدا اهمية التزام المحافظين بعدم إصدار التوجيهات التي تقلل من الإجراءات الواجب اتخاذها في محافظاتهم، للحد من انتشار مرض كوفيد - 19، التي أوصت بها وزارة الصحة وأقرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
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أخر تعديل: الأحد، 06 كانون الأول 2020 11:16 ص
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