بعد تصريحات سفير إيران في بغداد.. مغردون: مسجدي هو من يدير الميليشيات الإرهابية في العراق

أثارت تصريحات السفير الإيراني لدي بغداد إيرج مسجدي، حالة غضب من المغردين العراقيين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم مسجدي، أنه ليست لدي إيران علاقات مع فصائل خارج سياقات الحكومة العراقية.

في المقابل هاجم المغردون مسجدي، مؤكدين أنه هو من يدير المليشيات الإرهابية في العراق وهو من يعطي أوامر إطلاق النار على المتظاهرين.

وقد تطرق مسجدي، في تصريحات صحفية، كذبا إلى علاقة الفصائل المسلحة، بإيران، نافياً أن يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية للعراق، حسب زعمه.

وقال مسجدي، في تصريحات كاذبة كعادته "نحن نوصي جميع التيارات السياسية وجماعات المقاومة والإقليم الكردي بالتكاتف مع حكومة العراق والتعاون وخدمة الشعب العراقي، إذا كانت هناك خلافات في الرأي فيما بينهم، فهذا أمر لا شأن لها بالجمهورية الإسلامية.. دعوني أضرب مثالا ، ألا توجد خلافات في الجماعات السياسية الشيعية نفسها؟ ألا توجد خلافات في المجموعات الكردية؟ ألا توجد خلافات بين الإقليم وبغداد؟ هذه الخلافات أمر طبيعي"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه "إذا كان البعض يعتقد أننا نثير هذه الخلافات أو على سبيل المثال نؤكد هذه الخلافات بين مجموعات المقاومة ونعززها، فهذا غير صحيح ، فهم أنفسهم أصحاب آراء و ذوو خبرات".

كما أعلن مسجدي، موقف طهران كذبا من التقارب العراقي – السعودي واستهداف البعثات والهيئات الدبلوماسية ببغداد إضافة إلى التواجد الأمريكي في العراق، مؤكدا عدم وجود علاقة لدى طهران مع فصائل مسلحة خارج سياقات الحكومة العراقية!!!.

وقال مراقبون، إن أكاذيب مسجدي وتلونه لا يحتاجان إلى دليل، وهو ينفي ما يراه ملايين العراقيين، وميليشيات إيران ليست أكثر من أحذية مهترئة تلبسها إيران في أقدامها وتوجه الارهابيين التابع لها، لكل موقف وتوجه وتفجير وغير ذلك هراء يردده مسجدي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردون عراقيون على تصريحات السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي:



وقال حساب، " Dr.Haifa Almahdawi"، "لماذا لا يعلن نفسه رئيس وزراء العراق ويفضها؟ !!!!، في إشارة إلى السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي.



وأضاف، حساب، "@Zuhair10CN"، "هو أساسا أعلى مرتبة من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان.. كلهم يبوسون رجلة..."، في إشارة إلى أن مسجدي أعلى من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



وتابع حساب، "@Kais47953645"، " يا مسجدي احلف بالعباس !، طيّب كيف يأتي قاآني ويطلب من الفصائل التهدئة ؟".



وذكر حساب، "nasser3alomar"، "لعنة الله عليكم جميعا يا مسجدي وعلى شياطينكم معممي الشرك في قم وطهران الشر والإرهاب وأتباعكم في كل بقاع الأرض الخونة الإرهابيين".



وأضاف، حساب " انتفاضة أسود الرافدين"، " أريج مسجدي هو الحاكم العام للعراق، والعتاكة والحشد الشعبي هم الحكومة".



وأوضح حساب، "Iraqi_Emerson"، " لم أرى صفاقة وصلافة كهذه أبدا. الفارسي دائما يدس السم ويقوم بالاغتيال ويشتري الذمم ولكنه لن يعترف بجريمته لأنه جبان وخبيث والتاريخ يقول هذا ولست أنا .انظر إلى الحشاشين قتلة مأجورين هم أحفاد هؤلاء جرف الصخر والقائم يسرح ويمرح فيها فيلق القدس والحرس الثوري".