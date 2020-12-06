نائب: الحكومة لم توفر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات

اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم توفر الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات.

وقال كنا ، ان “حكومة الكاظمي غير جادة في اجراء الانتخابات التي دعت لاجرائها في السادس من حزيران للعام المقبل”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم توفر الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية.

واضاف ان “عدم تهيئة الاجواء المناسبة يؤثر على اجراء الانتخابات وقد يصعب تحقيقها”، مبينا ان “مجلس النواب يقع على عاتقه تعديل قانون الانتخابات الجديد الذي تم تمريره....