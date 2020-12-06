بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 07 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
مغردون يشيدون بترامب.. بعد مطالبته بالتصويت مجددا حتى لا يستولي اليسار الراديكالي الشيوعي على أمريكا نشطاء عن عرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير: العراق لا يمتلك رجال دولة حقيقين ووطنيين هجرة النشطاء العراقيين.. مغردون: يهربون من الاختطاف والقتل الذي تمارسه ميليشيات إيران بعد غرق "بوشهر" في مياه الأمطار.. مغردون: نظام الملالي الإيراني صرف الأموال في تدمير الشعوب برهم صالح يهنئ طلاب الجامعات.. ومغردون: تقتلونهم بعد التخرج عندما يطالبون بالتعيين بعد تصريحه بأنه الأقوى جماهيريا.. نشطاء يسخرون من الصدر: أصبحت ورقة محروقة كباقي قادة الأحزاب بعد تصريحات سفير إيران في بغداد.. مغردون: مسجدي هو من يدير الميليشيات الإرهابية في العراق بعد تدهور صحته.. مغردون: إذا هلك خامنئي ستكون 2020 السنة الأعظم بتاريخ البشرية الخاسر الأكبر.. النساء في معركة ضد جائحة كورونا إيران.. البلد الأكثر تضررُا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 كانون الأول 2020 10:42 ص

النزاهة النيابية: شخصية عراقية تستحوذ على 45% من الدولار المباع بمزاد العملة

خالد الجشعمي
كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن سيطرة شخصية عراقية  على بيع الدولار وارتفاعه بالأسواق العراقية بعد استحواذها على 45% من مجموع مايباع من دولار بمزاد العملة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي ان مايقرب من 78 مصرفا عراقيا تدخل بمزاد بيع العمل الذي يطرحه البنك المركزي العراقي.
واضاف ان” 45% من مجموع ما يباع من دولار بالمزاد يذهب لثلاثة مصارف يمتلكها شخص واحد و55% تذهب الى بقية المصارف”، مشيرا الى ان “هذه الشخصية  دون ان يسمها تتحكم بأسعار صرف الدولار  بالسوق العراقية.
واوضح الجشعمي ان “هذه الشخصية هي وراء بقاء سعر الدولار يباع بالأسواق العراقية ب 125 الفا و500 دينار للورقة فئة 100 دولار  رغم بيعها بمزاد العملة بـ 119 الف دينار.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
منصور البعيجي

البعيجي: التعليم الحكومي يتعرض لمؤامرة خطيرة 06 كانون الأول 2020 12:27 م

532943Image1-1200x675

الكهرباء: "جنرال إلكتريك" الأمريكية تبدأ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع الأردن 06 كانون الأول 2020 11:53 ص

وزارة-التعليم-العالي

قرابة 800 ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم عامهم الدراسي الجديد في الجامعات العراقية 06 كانون الأول 2020 11:16 ص

سلام الشمري

لجنة الزراعة تطالب بجولات تفتيشية مستمرة على أسواق الجملة لضمان حماية المنتج المحلي وصحة المواطن 06 كانون الأول 2020 11:13 ص

مصرف الرافدين

الرافدين يعلن إطلاق السلف للموظفين مطلع العام المقبل 06 كانون الأول 2020 11:11 ص

كورونا في العراق

اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر مجموعة جديدة من القرارات بشأن مواجهة كورونا 06 كانون الأول 2020 11:10 ص

الخطوط الجوية العراقية

وزير النقل يكشف عن بدء تحول الخطوط الجوية إلى شركة خاسرة 05 كانون الأول 2020 11:01 ص

مركز الإعلام الرقمي

الإعلام الرقمي: آلاف الأطفال قد يحرمون من التعليم بسبب التطبيق الخاطئ للتعليم الإلكتروني 05 كانون الأول 2020 10:59 ص

التعليقات