النزاهة النيابية: شخصية عراقية تستحوذ على 45% من الدولار المباع بمزاد العملة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن سيطرة شخصية عراقية على بيع الدولار وارتفاعه بالأسواق العراقية بعد استحواذها على 45% من مجموع مايباع من دولار بمزاد العملة.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي ان مايقرب من 78 مصرفا عراقيا تدخل بمزاد بيع العمل الذي يطرحه البنك المركزي العراقي.

واضاف ان” 45% من مجموع ما يباع من دولار بالمزاد يذهب لثلاثة مصارف يمتلكها شخص واحد و55% تذهب الى بقية المصارف”، مشيرا الى ان “هذه الشخصية دون ان يسمها تتحكم بأسعار صرف الدولار بالسوق العراقية.

واوضح الجشعمي ان “هذه الشخصية هي وراء بقاء سعر الدولار يباع بالأسواق العراقية ب 125 الفا و500 دينار للورقة فئة 100 دولار رغم بيعها بمزاد العملة بـ 119 الف دينار.

