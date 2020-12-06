الاقتصاد النيابية تتهم الحكومة بتعمد تعطيل إرسال موازنة ٢٠٢١ للبرلمان

اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ، حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتعمد في تعطيل ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي ، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بحاجة الى وقت يتجاوز الشهرين لقراءته داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “تأخير ارسال المشروع امر غير صحيح ويؤثر على عصب حياة المواطنين.

واضاف ان “حكومة الكاظمي تتعمد عدم ارسال الموازنة لمجلس النواب وهذا الامر غير مقبول “، مبينا ان “الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير ارسال الموازنة لمجلس النواب.