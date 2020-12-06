لجنة مراقبة الحكومة: مسار العملية السياسية خاطئ ويجب تصحيحه

حذرت لجنة التخطيط ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، من أن مسار العملية السياسية في العراق غير صحيح، مؤكدة ضرورة تصحيح ذلك.



وقال عضو اللجنة محمد كريم انه “يجب إعادة تقييم العملية السياسية وتصحيح المسارات الخاطئة في العراق لافتا الى ان “هناك استهداف للبنية المجتمعية بأياد داخلية وخارجية.



واضاف ان “الكتل السياسية الحالية لن تكون بعيدة عن المنافسة الانتخابية”، مبينا ان “مسار العملية السياسية يجب ان يصحح على وفق ما يخدم الشعب ويحقق الشفافية.