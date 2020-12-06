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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 كانون الأول 2020 10:36 ص

نائبة: تصريحات الحكومة بشأن موازنة ٢٠٢١ غير دقيقة ومتخبطة

ندى-شاكر-جودت
اعتبرت عضو مجلس النوب ندى شاكر، ، تصريحات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بانها غير دقيقة ومتخبطة.
وقالت شاكر ان “تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ اخفاق يسجل على حكومة الكاظمي”، لافتة الى ان “موازنة ٢٠٢١ كان من المفترض ان تصل البرلمان منذ تشرين الماضي.
واضافت ان “تصريحات الحكومة بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ غير دقيقة ومتخبطة”، مبينة ان “استجواب الكاظمي يعطل داخل البرلمان بشكل متعمد.
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