مسرور بارزاني : توصلنا إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن موازنة عام 2021

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن التوصل الى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021



وقال بارزاني خلال لقائه الوفد الكردي الذي زار بغداد قبل ايام ان : الإقليم لن يتنازل عن حقوقه ومستحقاته المالية والدستورية، وهو بانتظار وصول جزء من مستحقاته لشهر تشرين الاول الماضي من قبل الحكومة الاتحادية والتي لم ترسلها إلى الآن، وبانتظار أيضا مستحقات أشهر / ايار وحزيران وتموز / وهي حقوق ومستحقات لشعب كردستان.



وكان وفد من اقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب زار بغداد قبل ايام لبحث استحقاقات الاقليم المالية.