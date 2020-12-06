اليسار الأسود يحرق باريس.. رفض عالمي لتوجهاته الإرهابية المخربة في فرنسا وقبلها الولايات المتحدة

مراقبون: ما يحدث ضد الحضارة الغربية شىء همجي لا يصدق



استنكر مراقبون، ما تقوم به جماعات اليسار الأسود بمعاونة إرهابيين ومتطرفين في حرق العاصمة باريس والاعتداء على معالمها الشهيرة وتدنيس الحضارة الغربية.

وقالوا إن ما يحدث في فرنسا اليوم وقبلها في أمريكا قبل عدة شهور والسترات الصفراء في العام الماضي همجية مدبرة ضد الحضار الغربية ومعالمها الشهيرة.

وقالوا إنها تقاليد إرهابية مرعبة وانه لو كان هناك احتجاج على قانون ما فإنه في السابق كان يأخذ طرقا سلمية، أما اليوم فقد تحول لإرهاب وتخريب.





وكان قد علّق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أعقاب تظاهرة مخربة في باريس احتجاجاً على اقتراح قانون أمني، شابتها أعمال تخريب وعنف، بالقول: إنّ "المخرّبين يخرّبون الجمهورية".

وأعرب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر عن "الدعم إلى أفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجدداً".

وأطلق عشرات المحتجين المقنعين الارهابيين، مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج ضد عنف الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس. وحطم المحتجون واجهات متاجر وأضرموا النيران في سيارات وحواجز أمنية في حين ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.

وندد اليسار الإرهابيون، بخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفوها بأنها ستقوض الحريات المدنية.

واحتشد محتجون آخرون في مدن مرسيليا وليون وليل وغيرها.

كان الآلاف قد احتشدوا سلميا في بادئ الأمر في باريس ولوحوا بلافتات تقول "فرنسا، أرض حقوق الشرطة" و"اسحبوا القانون الأمني".

وقالت شرطة باريس إن حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى صفوف المحتجين مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 30 شخصا. وتشهد فرنسا احتجاجات منذ أن أحالت الحكومة مشروع قانون أمنيا إلى البرلمان يهدف إلى زيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور أفراد الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

وكان الحزب الحاكم الذي يتزعمه ماكرون، قد قال مؤخرا إنه سيعيد صياغة جزء من مشروع قانون أمني من شأنه أن يحد من حقوق نشر صور ضباط الشرطة، بعد أن أثار رد فعل عنيف بين الجمهور واليسار السياسي. وخرج المحتجون في مسيرة بأنحاء العاصمة الفرنسية تحت المراقبة الشديدة لشرطة مكافحة الشغب، ملوحين بلافتات تقول "فرنسا، أرض حقوق الشرطة" و"اسحبوا القانون الأمني".

وقالت كارين شبابو المقيمة في باريس: "نحن نتجه نحو تقييد متزايد بشدة للحريات. لا يوجد مبرر". وقال متظاهر آخر يدعى جزافييه مولونا: "عادة ما تكبح فرنسا الحريات في حين تُنظّر بأهميتها للآخرين".

وأدى ضرب المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر، وهو رجل من أصول إفريقية، على أيدي عدد من أفراد الشرطة في أواخر نوفمبر، إلى تأجيج الغضب العام. وعُرفت هذه الواقعة بعد تداول لقطات مصورة لها على الإنترنت. وكان منتقدون قد قالوا إن مشروع القانون الأصلي سيجعل من الصعب محاسبة الشرطة في بلد تقول فيه بعض الجماعات الحقوقية وجود عنصرية ممنهجة داخل الأجهزة الحكومية، لا سيما الأمنية منها.

ويقول العديد من معارضي مشروع القانون إنه سيظل جائرا حتى بعد إعادة صياغته.

ويرى مراقبون، إن فرنسا كانت وستظل دولة علمانية حرة، لكن القانون المقترح غرضه التصدي للإرهايين واليساريين المخربين لذلك يواجه بكل هذا الدمار والعنف.

أ.ي