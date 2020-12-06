قرار إغلاق المخيمات.. "عشوائية" تدفع بألاف العراقيين لقمة سائغة في فم ميليشيات إيران ومدنهم لا تزال مدمرة ومحتلة

خبراء: حكومة الكاظمي تريد إحراز نصر وهمي في قضية المخيمات والنازحين



لا تزال الانتقادات تتوالى لقرار حكومة الكاظمي إخلاء عشرات المخيمات، أو بالأحرى إغلاقها وإرجاع أهلها لمدنهم السابقة.

وتقول منظمة "رايتس ووتش" استنادا لآراء آلاف العراقيين ان إعادتهم قرار عشوائي، فمدنهم لا تزال مدمرة. كما أن ميليشيات ايران موجودة وتنظر لهؤلاء جميعهم على اعتبار أنهم من الدواعش.

ووفق تقرير ميداني لقناة الحرة، فقد باشرت حكومة الكاظمي إغلاق المخيمات الباقية معتبرة أن ديار الأسر أولى بها. لكن كثيرا من المقيمين في المخيمات ما زالت مجتمعاتهم المحلية تمنعهم من العودة، قائلة إنهم كانوا ضمن التنظيم الذي فرض حكمه الوحشي على أجزاء كبيرة من شمال العراق.

وأعلنت الحكومة، أن ثلاثة مخيمات فقط ما زالت مفتوحة من بين 47 مخيما خارج إقليم كردستان، وإنها تأمل في إغلاق المخيمات الثلاثة بحلول أوائل العام المقبل وترفض قول منظمات إغاثة إنسانية إن عملية الإغلاق متعجلة للغاية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن العمليات الجارية لإغلاق مخيمات النازحين في العراق دون إعطاء مهل كافية، يؤدي ببعض سكان هذه المخيّمات إلى التشرد والفقر.

واشارت أن على السلطات، إعطاء حرية التنقل لسكان المخيمات التي كانت أحيانا بمثابة سجون في الهواء الطلق، وأن اتخاذ الحكومة مجددا لإجراءات من أجل تسهيل توثيق العائلات، هو خطوة إيجابية. لكن ينبغي ألا تُجبِر السلطات سكان المخيمات على الخروج دون أن تكفل أوّلا سبل بديلة للحصول على المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في بيئة تتسم بالأمن والسلامة.

ولفتت بلقيس والي، باحثة أولى في شؤون الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "إعادة إدماج العائلات التي قضت سنوات في المخيمات في المجتمع العراقي لتتمكن من بدء حياة طبيعية هي خطوة إيجابية، لكن النهج الحالي المتمثل في إجبار الأشخاص على الخروج من المخيمات التي وفرت لهم الطعام والمأوى والأمن لسنوات، بمهلة أقل من 24 ساعة غالبا، سيزيد من ضعفهم".

وفي أكتوبر 2020، شكّل الكاظمي لجنة مكلفة بإغلاق نحو 17 مخيما تأوي حاليا ما لا يقل عن 60,337 شخصا، نزحوا بسبب القتال مع تنظيم داعش الارهابي، ومنذ منتصف أكتوبر أغلقت السلطات 11 مخيما، وحوّلت مخيّمين آخرين إلى مخيّمات غير رسمية، ما أدى إلى إخراج 27,191 من سكانها على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، بحسب عمال الإغاثة.

وقالت اللجنة إنها تهدف إلى إغلاق جميع المخيمات في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد بحلول ديسمبر 2020.

ووثقت تقارير هيومن رايتس ووتش كيف أن السلطات العراقية اتخذت قرارات بشأن المكان الذي يمكن أن تعيش فيها تلك العائلات دون التشاور معها كما ينبغي، وقررت إما ترك العائلات في المنطقة التي فروا منها أو نقلها إلى مخيم آخر أو إجبارها على العودة إلى المناطق التي توجد فيها منازلها. حتى الآن، لم تنظر الحكومة في الوضع الخاص لكل أسرة ونقاط ضعفها قبل طردها من المخيمات.

والخلاصة أن حكومة الكاظمي تريد تحقيق نصر وهمي حتى يتباهى الكاظمي كذبا أنه أعاد النازحين وأغلق المخيمات، دون أن يكون قادرا حتى اللحظة على فرض الأمن في العاصمة بغداد نفسها فما بالنا بالمناطق السنّية التي احتلتها ميليشيات ايران واستباحتها وهو الان يعيد آلاف النازحين إليها قسرا وهو ما يعرضهم لمذابح مرتقبة.

أ.ي