بعد تدهور صحته.. مغردون: إذا هلك خامنئي ستكون 2020 السنة الأعظم بتاريخ البشرية

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن تدهور صحة مرشد نظام الملالي الإيراني علي خامنئي ودخوله مرحلة صحية حرجة، فيما علق مغردون، أنه إذا هلك خامنئي ستكون 2020 السنة الأعظم بتاريخ البشرية.

وأفادت مصادر من داخل إيران، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي نقل جميع سلطاته إلى نجله مجتبى بعد تدهور حالته الصحية.

لكن مصادر، أخرى أكدت أن محمد رضا السيستاني هو الولي الفقيه العام لكل الشيعة حول العالم.

أما مجتبى الخامنئي المصنف إرهابيا بعد مصير أبيه المجهول سيكون ولي فقيه خاص ومحدود على الحرس الثوري فقط لا غير.

وأكدت تلك المصادر، أن الشيعة من الليلة تحت حكم وقيادة محمد رضا السيستاني الغير مصنف إرهابيا بعد.

وأوضح مراقبون، أن صحة خامنئي تزداد تدهورًا منذ يوم الجمعة مما أدى إلى استدعاء كبار الأطباء من مستشفى مسيح دانشوري في طهران.

ولفت الصحافي الإيراني محمد أحوازي نقلًا عن مصادر إيرانية، إلى أن اجتماعًا بين خامنئي والرئيس حسن روحاني كان مقررًا الجمعة، ألغي نتيجة هذه التطورات.

وقال نشطاء، إنه في حالة موت خامنئي قد تحدث خلافات كبيرة حول من الذي سيكون بعده ، خلافات حتى وإن كانت خلف الكواليس لكنها ستظهر جيداً للعلن .

وقال مراقبون، إن التنافس على خلافة خامنئي؛ تُظهِر تحركات الأوساط السياسية في إيران أن المنافسة على منصب القائد الأعلى بدأت تحتدم.

وتنحصر مظاهر هذا التنافس داخل الخط المحافظ، وتظهر على شكل تحالفات ضمنية أخذت تتشكل في ظل التنافس بين المؤسسات الدستورية. وستكون العملية السياسية خلال الفترة المقبلة كلّها تحت مظلة التنافس على الخلافة.

وذكر مراقبون، أن خامنئي تسبب في إعدام الكثير من المعارضين والسياسيين والنشطاء الإيرانيين بتهم باطلة، كما أنه بسياسيته تسبب في جوع أغلب الشعب الإيراني الذين سكنوا في القبور.

وأكدوا أن نظام خامنئي نشر الإرهاب عبر الميليشيات الموالية له في العراق وسوريا واليمن ولبنان وأمريكا اللاتنية وغيرها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردو موقع التدوين المصغر "تويتر" بعد أنباء تدهور صحة مرشد نظام الملالي الإيراني علي خامنئي:

وقال حساب، الناشط "محمد مجيد"، " : مصادر إيرانية تتحدث تدهور صحة المرشد الإيراني خامنئي منذ ليلة البارحة ، وتؤكد بأن المقربين من خامنئي خائفون جداً على وضع خامنئي الصحي هذه المرة".



وأضاف، حساب "Faisal II"، " أتصور أن الإيرانيين حاسين بالضربة الأمريكية قريبا...فقرروا التضحية بقتل خامنئي وستكون فترة عزاء والسالفة طول إلى أن يستلم بايدن السلطة".



وتابع حساب، " FARES 𓆪"، " إذا مات خامنئي بسنة 2020 ستكون هذه السنة الأعظم بتاريخ البشرية رغم كل صعوباتها قلب أبيض!".



وذكر حساب، " BeFree"، " لنفترض أن نجل خامنئي يتولى دور والده، هل سيوافق الأتباع؟ لأن الابن ليس آية الله وهو ليس كالولي الفقيه، إذن أما ينهار النظام أو يتكتم على موته ويتولى ابنه نقل الفتوى مثل السيستاني، ولكن خامنئي ليس كسيستاني فلن تنجح الخطة؟".

