160 مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية.. تحذيرات من سقوط الوطن في بئر الإفلاس2021

المالية النيابية: توجهات حكومة الكاظمي مزعجة ومدمرة



الجريمة التي ترتكبها حكومة الكاظمي في العراق، أكبر من جريمة التهاون مع ميليشيات إيران والصمت على جرائمها وفظاعاتها، ولكن الأفدح أنه لافتقاد هذه الحكومة الرؤية الاقتصادية فإن العراق على باب الإفلاس بالفعل وهذه حقيقة وليست خيالات أو أكذوبة.

من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، أن توجه حكومة الكاظمي، نحو الاقتراض لسد عجز مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، سيؤدي الى إعلان افلاس الدولة.



وقال السعداوي في تصريحات، إن مؤشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تؤكد ان استمرار العراقي في الاقتراض المالي لسد العجز الذي يعاني منه العراق سيؤدي الى إعلان افلاس الدولة.

وأضاف أن مشروع قانون موازنة 2021 لا يزال في اروقة مجلس الوزراء ولم يرسل الى مجلس النواب حتى الان من اجل الاطلاع على تفاصيل المشروع ومعرفة العجز المالي فيه.

وأشار الى أن المدة المتبقية لارسال الموازنة قصيرة جداً بالتالي الحكومة ستضع البرلمان في موقف محرج”، مبيناً أن “تأخر المشروع سيحمل الحكومة أعباء مالية كبيرة.

وشدد السعداوي، على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على ايجاد حلول وايرادات اضافية لموازنة الدولة بدلاً عن التوجه نحو الاقتراض من المصارف الحكومية والبنك المركزي مجدداً”، مؤكداً أن “الحكومة غير قادرة على إدارة الدولة مالياً واقتصادياً.



في حين رجح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن تكون موازنة عام 2021 والتي في طور الاعداد لدى وزارة المالية، موازنة تقشفية مختصرة مبنية على بيانات حقيقية.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إنه وفق بيانات العام الحالي 2020، فإن الحكومة صرفت وفق موازنة تشغيلية بنظام 1 / 12 ما يقارب 52 ترليون دينار. وأضاف: وفق هذه المعطيات، فإن الحكومة بحاجة الى ما لا يزيد عن 100 ترليون دينار لموازنة عام 2021 وهذا في حال تضمنت الانفاق على مشاريع كبرى، كميناء الفاو في محافظة البصرة، وإذا خلت الموازنة من تلك المشاريع، فإن ما تحتاجه لعام كامل يقدر بحوالي 87 ترليون دينار.

وأشار كوجر، إلى أن الحكومة الاتحادية متكتمة حتى هذه اللحظة عن معلومات وتفاصيل موازنة العام المقبل، وان وزارة المالية لم ترسلها إلى امانة مجلس الوزراء رغم توجيه الكاظمي بذلك قبل بضعة أيام.

وكانت قد كشفت اللجنة المالية النيابية، من قبل، عن حجم ديون العراق الخارجية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة تقترب من الـ160 مليار دولار، فيما حذرت من كارثة "الإفلاس"، في حال استمرار العمل بالاقتراض لسد العجز التشغيلي في الموازنة العامة. ووفق أحدث ترتيب للدول المنتجة للنفط، جاء العراق في المركز الخامس بقائمة الدول الأعلى إنتاجا يوميا، بطاقة تصل إلى 4.8 مليون برميل. واستطاع العراق اقتناص حصة تصل إلى 5% من الإنتاج اليومي في العالم من خام البترول، نهاية أغسطس الماضي.

وعلق خبراء، أن ما يتم تداوله عن ديون العراق، شىء مخيف بالفعل ولا يمكن، أن يكون هذا مقبولا او أن يتم السكوت عنه.

فحكومة الكاظمي، جاهلة اقتصاديا ولا يمكن التهاون معها وتقود العراق لإفلاس حقيقي.

أ.ي