الإرهابي مسجدي في نوبة كذب: نشجع التقارب العراقي – السعودي.. ومراقبون: إذن ماذا يفعل أذنابكم الخزعلي والمالكي؟

خبراء: مسجدي يكذب مثل النظام الإرهابي الذي يمثله وإيران أكبر عقبة أمام التقارب العراقي – السعودي



في الوقت الذي تقوم فيه أذناب ايران وفي المقدمة منها، الإرهابي قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق الإرهابية و المجرم نوري المالكي، رئيس وزراء العراق السابق بالعمل بقوة وهمة لتخريب العلاقات العراقية – السعودية، والإدعاء كذبا وضلالا وبهتانا، أنها استعمار وما الى غيرها من اوصاف بذيئة تليق بأصحابها، جاءت التصريحات التي أدلى بها الإرهابي ايرج مسجدي سفير الارهاب الإيراني في العراق، وقال فيها إن طهران تشجع التقارب العراقي السعودي لتثير موجة من السخرية والانتقادات. لأنها منافية تماما لكافة التحركات الإيرانية على الأرض.



وكان قد أعلن السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، موقف طهران كذبا من التقارب العراقي – السعودي واستهداف البعثات والهيئات الدبلوماسية ببغداد إضافة إلى التواجد الأمريكي في العراق، مؤكدا عدم وجود علاقة لدى طهران مع فصائل مسلحة خارج سياقات الحكومة العراقية!!!

وقال مسجدي بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "إيران كانت وما زالت داعمة للحفاظ على وحدة أراضي جمهورية العراق واستقلالها وتعارض أي انتهاك للسيادة ،والاعتداء على حدودها من أي طرف كان"، لافتاً إلى أن "تاريخ المفاوضات الإيرانية العراقية الطويلة نسبياً بشأن تحديد الحدود البرية والبحرية واضح، بأن تكون لدى البلدين اتفاقيات تاريخية بما فيها اتفاقية العام 1975 وهي أساس التزام طهران". وأشار إلى أنه "اتخذت خطوات جيدة جداً خلال السنوات الأخيرة لحل القضايا الحدودية العالقة ،وأجريت مفاوضات مثمرة ،وهي ما زالت مستمرة" مؤكداً أن "البلدين سيشهدان الفوائد والنتائج الإيجابية لهذه التفاهمات بواسطة الإجراءات العملية اللاحقة".



وأعرب مسجدي عن "ترحيب بلاده بإجراء مفاوضات مع المسؤولين السعوديين وحل المشاكل العالقة"، مؤكداً أن "التكهنات السياسية والإعلامية موجودة دائماً، وأنه على علم في هذا المجال ولم يسمع شيئاً عنه بشكل رسمي".

وشدد على أن"حكومة بلاده ترحب بإجراء مفاوضات مع المسؤولين السعوديين وتريد حل المشاكل العالقة بين البلدين، وأن إيران أعلنت مراراً وتكراراً وبمختلف الأشكال عن استعدادها للمفاوضات ،ولا ترغب إطلاقاً في أن تكون بين دولتين إسلاميتين كبيرتين علاقات عدائية ،ولكن القرار يعود إلى السلطات السعودية ،وأنه من الطبيعي في حال قام طرف ثالث أو وسيط بالتمهيد لمثل هذه المفاوضات ،فطهران ترحب بها ولا تجد سبباً لرفض ذلك.

ولفت إلى أن"بلاده لم ولا تتوقع أشياء صعبة وغريبة منها ،وإنما تسعى لتنمية وتعزيز العلاقات الودية مع السعودية في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن "هناك علاقات بين عدد كبير من مواطني البلدين سنوياً، وأن هناك حجم ملحوظ من العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة". وأضاف أنه "من الواضح أن ما تتوقعه طهران من العراق يصب في سياق المصالح المشروعة للطرفين ،وإن علاقات العراق مع السعودية أمر يعود إلى الحكومة العراقية"، مبيناً أن بلاده لا تريد التدخل في القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية، ولكن إذا اعترضت جماعة أو فصيل أو حزب سياسي على استثمارات دولة ما ،فيعود ذلك إلى العلاقات السياسية الداخلية في العراق ،وقد تكون تلك الجماعات أو الأحزاب داعمة لايران، ولكن ليس حبها تجاه طهران دليلاً على أن أي موقف تبنته فهو ما أملته الجمهورية عليها. لا هذا كلام غير صحيح وعارٍ عن الصحة، فتلك الجماعات والأحزاب مستقلة ،ولا تحتاج إلى نصيحة طهران"!!

وقال خبراء، إن أكاذيب مسجدي وتلونه لا يحتاجان إلى دليل، وهو ينفي ما يراه ملايين العراقيين، وميليشيات ايران ليست أكثر من أحذية مهترئة تلبسها إيران في أقدامها وتوجه الارهابيين التابع لها، لكل موقف وتوجه وتفجير وغير ذلك هراء يردده مسجدي.

أ.ي