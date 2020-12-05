بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 05 كانون الأول 2020 09:37 م

الخاسر الأكبر.. النساء في معركة ضد جائحة كورونا

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تقع التداعيات الاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على النساء أكبر منها على الرجال، وذلك بحسب دراسة أعدتها الباحثة الاجتماعية لينا هِب حسب ما نقلتها عنها صحيفة "هانوفرشه الغماينه تسايتونغ" الألمانية الأحد (19 نيسان/أبريل 2020).

وقد أظهرت النتائج الأولية للدارسة التي أجريت  أن عدم رضا النساء يتعلق بالعمل والحياة بشكل عام في الأسابيع الأولى لإغلاق رياض الأطفال والمدارس.

وبحسب الدراسة تتحمل النساء عبئا أكبر من الرجال خلال أزمة كورونا: تعمل المرأة من البيت وتشعر نفسها في الوقت عينه بأنها مسؤولة عن رعاية الأطفال. 


وتدل النتائج الأولية للدراسة أن عدم المساواة الاجتماعية تجاه المرأة في الأوقات العادية تتعاظم في زمن كورونا.

 

التأثيرات الاجتماعية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على المرأة أكبر منها على الرجل. ويتجلى ذلك في الاعتناء بالأطفال والعمل في الوقت نفسه من المنزل أو حتى العمل الإضافي خارجه.

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