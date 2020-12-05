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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 05 كانون الأول 2020 09:24 م

إيران.. البلد الأكثر تضررُا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط

إيران كروونا

تسجل إيران يوميًا الآلاف من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في يناير من العام الماضي، في ظل عدم وجود رعاية صحية للمواطنين الإيرانيين.

 

و يصر النظام الإيراني على تكتيم الحقيقة، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تجاوز 50 ألفاً، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من مليون، رغم تباطؤ معدلات انتقال العدوى في البلد الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.

وأعيد افتتاح بازار طهران الكبير ومراكز التسوق والعديد من المؤسسات الأخرى بعد إغلاق دام أسبوعين، وذلك في أعقاب تراجع الإصابات بنسبة 10 في المئة على مدى الأيام الماضية.

وما يزال “هشا” في طهران والمدن الأخرى التي انتقلت من حالة التأهب القصوى الخاصة بفيروس كورونا والمميزة باللون الأحمر إلى المستوى البرتقالي الأقل خطورة.




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