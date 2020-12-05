نجاة أربعة ناشطين في تظاهرات ثورة تشرين من محاولات فاشلة لاغتيالهم في مناطق متفرقة بالبلاد

قالت مصادر أمنية إن أربعة ناشطين في تظاهرات ثورة تشرين تعرضوا لمحاولات اغتيال فاشلة في مناطق متفرقة من وسط وجنوب العراق خلال الليلة الماضية،

وأضافت المصادر أن الناشطة انتصار جلوب أصيبت في كتفها جراء إطلاق مسلحين الرصاص على سيارتها في منطقة قناة الجيش شرقي بغداد،

وفي قضاء المشخاب بمحافظة النجف، أطلق مسلحون النار صوب سيارة تقل الناشطين علي الموسوي و زيد العراقي، وفي ذي قار، انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل الناشط الإعلامي كرار أمين، مخلفة أضرارًا في المنزل ومحيطه،

وتأتي عمليات استهداف الناشطين في التظاهرات في وقت يسعى فيه المحتجون إلى استعادة زخم تظاهراتهم وترتيب صفوفهم عقب أسبوع دام تعرضوا له إثر مهاجمة ميليشيات التيار الصدري ساحة اعتصام الحبوبي بمدينة الناصرية أسفر عن سقوط شهداء وجرحى