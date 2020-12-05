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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 كانون الأول 2020 11:59 ص

كورونا حول العالم.. أرقام مفزعة في أمريكا وكندا تتجاوز الـ400 ألف إصابة

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كشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و231 ألفا و472 إصابة حول العالم.
وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و524 ألفا و462، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و812 ألفا و972 حالة، السبت. 

حصيلة قياسية جديدة بالولايات المتحدة  
سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.
وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.
ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة 2000 وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.


ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز الـ100 ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.
وأعلن حاكم كاليفورنيا الخميس أنّه سيتمّ حظر التجمّعات والأنشطة غير الضروريّة في كلّ مناطق الولاية التي يُحتمل أن تؤدّي فيها جائحة (كوفيد-19) إلى استنفاد طاقة المستشفيات الاستيعابيّة.
كندا تتجاوز عتبة 400 ألف إصابة  
تجاوزت كندا، الجمعة، عتبة الـ400 ألف إصابة مُسجَّلة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، بعد أكثر بقليل من أسبوعين على بلوغها عتبة الـ300 ألف إصابة، ما يُمثّل تسارعًا لانتشار الوباء في هذا البلد.
وسجّلت كندا حتّى بعد ظهر الجمعة 400,031 إصابة منذ بداية الوباء في البلاد منتصف مارس/آذار الماضي، و12,470 وفاة، حسب أرقام واردة من المقاطعات والأقاليم نشرها "راديو-كندا" و"سي تي في".
وكندا البالغ عدد سكّانها 38 مليون نسمة، انتقلت من 300 ألف إلى 400 ألف إصابة بكورونا في 18 يومًا فقط.
وسجّلت أونتاريو وكيبك، وهما المحافظتان الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في كندا، على التّوالي أكثر من 123 ألف إصابة و147 ألف إصابة بكورونا، في وقتٍ تُحصي كلّ منهما يوميًا نحو 1500 إصابة إضافيّة.
إصابات كورونا في ألمانيا  
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و153556 بعد تسجيل 23318 حالة جديدة.
وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18517 بعد تسجيل 483 حالة وفاة جديدة.
إصابات كورونا في المكسيك 
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و690 حالة وفاة.
ووصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770 وحالات الوفاة إلى 108863.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
الصين تسجل 17 إصابة جديدة 
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) دون تغيير عن اليوم السابق.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن 15 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض دون تغيير أيضا عن اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكورونا يبلغ الآن 86601 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
الإصابات الجديدة تتراجع في كوريا الجنوبية 
انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أقل من 600 حالة، السبت، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، الجمعة، لتستمر البلاد في حالة تأهب قصوى تحسبا لموجة أكبر من جائحة كورونا وسط الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 583 إصابة جديدة بكورونا، من بينها 559 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36915، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وتم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 540 وفاة.
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