بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 كانون الأول 2020 11:50 ص

تدمير 5 أوكار لداعش الإرهابي قرب الحدود العراقية السورية

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قالت خلية الإعلام الأمني  إنه تم تدمير 5 أوكار تابعة للتنظيم الإرهابي بضربة جوية قرب الحدود مع سوريا. 

يأتي ذلك فيما أعلنت الاستخبارات العراقية القبض على 3 إرهابيين من تنظيم داعش بمحافظتي كركوك وصلاح الدين.
والثلاثاء الماضي، أعلن العراق، مقتل 6 عناصر من التنظيم الإرهابي خلال اشتباكات مع الأمن في جبال مخمور بمحافظة نينوى.
وذكر جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب شرع، بعملية عسكرية في جبال مخمور لمُلاحقة ما تبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".
وفي وقت سابق كشفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن نتائج الحملة العسكرية التي انطلقت، لتمشيط المناطق الصحراوية في محافظة الأنبار غربي العراق.
وأضافت الخلية، في بيان، أن الحملة شاركت فيها "فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الأنبار وأفواج الحشد العشائري".
واستهدفت الحملة العسكرية، "تفتيش مناطق جنوب الطريق الدولي السريع - وادي ثميل، لإلقاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الأمن والاستقرار".
وارتفعت هجمات داعش منذ مطلع العام الحالي ضد المدن والمنشآت العسكرية بالعراق باتباع استراتيجية "الاشتباك والضرب عن بعد"، فيما تنفذ الأجهزة الأمنية حملات مطاردة وتعقب لفلول التنظيم الإرهابي.
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