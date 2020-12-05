ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ، ضبط مسافر عراقي بحوزته أدوية بشرية وأعشاب ومواد مخالفة للضوابط، بمنفذ الشلامجة الحدودي مع ايران.



وقالت الهيأة في بيان إن "عملية الضبط تمت في صالة الوافدين، وتم تشكيل فريق من الجهات المختصة لغرض اتلافها وفق محضر أصولي".



وأضافت أنه" تم إحالة المسافر وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الكمرك لغرض عرضه أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".





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