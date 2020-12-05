القبض على شخصين بحوزتهما ألف حبة مخدرة في الحلة

القت الاجهزة الامنية في الحلة القبض شخصين بحوزتهما ألف حبة مخدرة.



وقال مصدر في الشرطة " أن معلومات استخبارية قادت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل وشرطة مكافحة المخدرات إلى القبض على شخصين بحوزتهما ألف حبة مخدرة وكميات من العملة الأجنبية في منطقة زوير الغربي التابعة لمدينة الحلة.



