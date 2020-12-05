وزير النقل يكشف عن بدء تحول الخطوط الجوية إلى شركة خاسرة

كشف وزير النقل ناصر حسين الشبلي، عن بدء تحول الخطوط الجوية الى شركة "خاسرة"، مشيرا الى ان الحكومة تدعم الخطوط الجوية العراقية لعبور هذه المرحلة.



وقال الشبلي ان "الخطوط الجوية العراقية، بدأت منذ أربعة أشهر (جراء الأوضاع التي رافقت جائحة كورونا) تتحول إلى شركة خاسرة"، مشيراً الى أن "الحكومة تدعم حالياً الخطوط الجوية لعبور هذه المرحلة".



واضاف أن "الوزارة لم تسجل حالة (إعلان إفلاس) لأي شركة من شركات الطيران العراقية الخاصة"، موضحا أن "عدداً من شركات الطيران العالمية لجأت لتسريح عدد كبير من موظفيها بسبب جائحة كورونا والاغلاق وصل الى نحو 50 بالمئة".