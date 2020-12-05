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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 كانون الأول 2020 10:53 ص

العقابي يرجح وصول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل

2422019361214النائب حسين العقابي

رجح النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، وصول موازنة 2021 الأسبوع المقبل الى البرلمان، لافتا الى ان المجلس يحتاج الى مايقارب الشهرين لحسم الموازنة قبل التصويت عليها.

وقال العقابي في تصريح له ان “الحكومة تأخرت بارسال الموازنة وهذا الامر سلبي في أداء الحكومة، اذ يتوجب ان تصل البرلمان في 15 تشرين الأول وفق قانون الإدارة المالية”.

وأضاف ان “البرلمان يحتاج مايقارب الشهرين لمناقشة الموازنة وتعديلها واجراء المناقلات عليها ودراستها وتأخيرها اليوم يعد عاملا سلبيا”.
وأوضح ان “التقديرات تشير الى وصول الموازنة الى البرلمان في الأسبوع المقبل من اجل مناقشتها والانتهاء منها ومن ثم التصويت”. 
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