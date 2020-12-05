المالية النيابية: لن نسمح للحكومة بالاقتراض مجددا وسنلزمها بتقديم الموازنة

اكد عضو الجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، ان البرلمان لن يسمح للحكومة بالاقتراض مجددا ، مبينا ان البرلمان سيصوت على صيغة يلزم فيها الحكومة بتقديم موازنة 2021 مهما كانت نسبة العجز فيها

وقال العيساوي انه ” من غير المعقول الاستمرار بالاقتراض والسماح للحكومة بالعمل على الديون دون أي رقابة او حساب وعليها التفكير بالإصلاحات الحقيقة.

واشار الى ان “اللجنة قدمت عشرات الحلول للحكومة من اجل استغلال الفرص المالية والاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على النفط”.