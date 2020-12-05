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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 05 كانون الأول 2020 10:31 ص

الصيادي: البرلمان سيقاضي الحكومة لإرسالها أموالاً إلى كردستان خلافاً لقانون الاقتراض

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي

اكد النائب عن كتلة دولة القانون كاظم الصيادي ان البرلمان سيقيم دعوى ضد الحكومة لإرسالها أموالاً لإقليم كردستان خلافاً لقانون الاقتراض.

وقال الصيادي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :  يجب استضافة  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية في مجلس النواب وفي حالة امتناع الكاظمي عن الحضور الى البرلمان يستوجب لاقالته .

واوضح الصيادي : ان منفذ بيع العملة في البنك المركزي باب من أبواب سرقة المال العام مشيرا الى وجود تقارير أمنية أكدت أن بعض المصارف الأهلية في العراق تمول الإرهابيين.

واكد ان الفساد يسيطر على معظم التعاملات المصرفية في العراق وان الكاظمي عاجز عن محاسبة حيتان الفساد.

وأوضح الصيادي : ان البلد سيتعرض للانهيار في حال استمرار حكومة الكاظمي بسياسة الاقتراض.
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