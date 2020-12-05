وزير الخارجية السعودي: أحرزنا تقدما كبيرا نحو حل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إحراز تقدم كبير في جهود فض الأزمة الخليجية معربا عن دعم الرياض لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية في هذه المسألة.



وكتب وزير الخارجية السعودي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.