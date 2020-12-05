الكاظمي يوجه بالتحقيق بتسجيل صوتي منسوب لممثل ميليشيا الحشد ورئيس اركان قيادة عمليات الأنبار

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتحقيق بتسجيل صوتي منسوب لممثل ميليشيا الحشد ورئيس اركان قيادة عمليات الانبار.



وقال بيان لخلية الإعلام الأمني ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه ، بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي الذي نشر في التواصل الاجتماعي بشأن الاتصال المنسوب الى ممثل مِن ميليشيا الحشد ورئيس اركان قيادة عمليات الانبار للوقوف على حقيقة الامر ومن هي الجهة التي سجلت الاتصال وأسباب نشره الان واتخاذ الاجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي لقيادي في ميليشيا الحشد وهو يهدد قادة عسكريين بقطع اليد في حال رفع صور الحشد وابو مهدي المهندس في محافظة الانبار.

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