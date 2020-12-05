العراق يستقبل أول إرسالية من السعودية عبر مركز كمرك عرعر الحدودي

استقبل العراق اول ارسالية من السعودية عبر مركز كمرك عرعر الحدودي.



واعلنت الهيئة العامة للكمارك في بيان عن قيام كوادرها في كمرك عرعر الحدودي المباشره في إنجاز اول معامله كمركيه متكونه من ارساليه(٦٠ طنا من الزيوت النباتية ) المستوردة من المملكه العربية السعودية في بداية موفقه من خلال انجاز سريع للمعاملات وسلاستها.