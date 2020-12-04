مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران

رحب نشطاء عراقيون، بمشروع قانون يُحضره الكونجرس الأميركي لمعاقبة ميليشيا بدر برئاسة هادي العامري، إحدى أكبر الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة لصالح إيران في العراق.

ويقود العقوبات الجديدة النائب جو ويلسون عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حيث سيتم إدراج ميليشيا بدر، التي تمولها إيران، لأول مرة، وهي جماعة مسلحة تعمل في العراق ومرتبطة بنظام طهران والحرس الثوري.

وتعتبر ميليشيا بدر مسؤولة عن الهجمات المميتة التي استهدفت مسؤولي السفارة الأميركية في بغداد، بما في ذلك هجوم العام الماضي الذي دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستهداف قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ولا تزال ميلشيا بدر جزءًا من الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي يولد مخاوف من أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين للعراق يمكن أن تمول المنظمة الإرهابية.

ومن المرجح أن يحظى التشريع بدعم واسع النطاق من الجمهوريين والصقور الديمقراطيين الذين يواصلون النظر إلى نشاط إيران في العراق على أنه تهديد مباشر لأميركا ودبلوماسيتها في المنطقة.

وجاء في نص المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون، وهو عضو لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، إن منظمة بدر هي أقدم وكيل لإيران في العراق ويدها ملطخة بدماء أميركيين وعراقيين وسوريين ولبنانيين.

وقال ويلسون في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن "منظمة بدر كانت تمول وتقاد من قبل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، كما أنها قادت الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد قبل نحو عام".

وحث ويلسون وزارة الخارجية الأميركية على اتخاذ هذا الإجراء ضد منظمة بدر قبل الذكرى السنوية الأولى للهجوم" على السفارة الأميركية الذي وقع في 31 ديسمبر الماضي.

وقال مراقبون، إن ميليشيا بدر نفذت عمليات اغتيال وقتل واسعة وقعت بعد عام 2003 واستهدفت طيارين عراقيين وضباط جيش شاركوا في الحرب ضد إيران.

وأكدوا أن ميليشيا بدر نفذات اغتيالات وانتهاكات واسعة النطاق ضد مواطنين سنة احتجزوا في سجون سرية كانت تديرها المنظمة بعد عام 2003.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشروع قانون أمريكي يقضي بتصنيف ميليشيا بدر إرهابية:

وقال حساب " سَّرْمَدُ الدُلَيمْي"، " الصحيح منظمة بدر الإيرانية في العراق".



وأضاف، حساب "همام الفهد"، " بدر منظمة إرهابية فوق كل هذا يستلمون راتب تقاعد من أموال الشعب العراقي وهم إيرانيين".



وذكر حساب الناشط "عمر عبد الستار محمود"، " قام عضو الكونغرس جو ويلسون بدعم من الجمهوريين وعدد من صقور الحزب الديمقراطي بطرح مشروع قرار بتصنيف منظمة بدر منظمة إرهابية.



وأضاف، من جهة اخرى قام @tedcruz بإعادة طرح مشروع قرار يصنف الإخوان منظمة إرهابية في وقت تقترب إدارة البيت الأبيض من تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أيضا #نيران_ايران".

وتابع حساب المحلل السياسي رعد هاشم، "مشروع قانون يُطرح في الكونغرس يدعو لفرض عقوبات قاسية على (منظمة بدر) العراقية".



وأوضح حساب " bensaned"، " منظمة بدر إيرانية ولها حصها في مال العراق الذي يذهب لمرجعيتها وإيران بالإضافه للأتوات السنوية على أتباعهم "الخمس" وعائدات القبور التي تصب في جيوب المراجع من مغيبيهم العراق كله بما فيه ملك لمراجعهم الموالين لبلدهم إيران".



وأضاف، حساب " O m A r"، "الكونجرس سيكون مشغول في الأيام القادمة .. جماعة الإخوان المسلمين والحوثيين باليمن و منظمة بدر بالعراق، كلهم تنتظرهم عقوبات و وضع على لائحة الإرهـاب".

وتابع: " كل إشكال الإسلام السياسي لازم تكون ممنوعة بكل العالم وينحطون على قوائم الإرهـاب".





