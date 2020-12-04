بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع برهم صالح يؤكد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة كورونا.. مغردون: أنت أخطر من الفايروس على العراق الكاظمي: نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت حراك تعديل قانون الانتخابات ذهب إلى غير رجعة.. إشكالات كبيرة والتأجيل أمر وارد مستشار الكاظمي يكشف عن عائق يمنع إجراء الانتخابات المبكرة الاستغاثة الدولية تصنف العراق من بين أخطر دول بالعالم.. وتحظر السفر إليه في 2021
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 04 كانون الأول 2020 04:36 م

الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء

تظاهرات نساء العراق

هاجمت ناشطات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الذي صرح قائلا : نقدر دور المرأة العراق، حيث ردت الناشطات، "قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء".

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه عبر موقع، "تويتر"، "نقدّر عالياً مواجهة المرأة العراقية لتحديات كثيرة في أوقات وأزمان مختلفة، ونثمّن تضحياتها لتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي، ونؤكد على تعزيز الدور التشريعي لإنهاء تنامي ظواهر العنف".

ووجهت الناشطات عدة أسئلة للحلبوسي ماذا للمرأة العراقية؟ غير الذل والإهانة، فهل قدمتم قانونا يحمي المرأة من العنف الأسري؟ قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء.

وقالت ناشطات، إن المرأة العراقية تعاني من التهميش المتعمد في الوقت الحاضر، متسائلين أين حاضرنا ومستقبلنا؟ ونعاني الأمرين في بلد المفروض بلدنا.

وأضافت ناشطات، "العنف الأسري ازداد في ظل تداعيات كورونا وأغلب الحالات لم تسجل بسبب الحظر مع غلق أغلب المؤسسات الحكومية والمدنية".

وتابعت ناشطات "نحن في ظل أزمة اقتصادية ومالية صعبة وما يواجه المرأة العراقية الآن هو "أكبر تحدي لها لبقائها صامدة".

من جانبها، أكدت الناشطة كولشان محمد، أن عدم معاقبة الجناة هو أحد اسباب زيادة العنف ضد المرأة وغياب القانون، مشيرة إلى أن ضعف المحاكم له دور في إرساء العنف.

وشددت "محمد"، على ضرورة أن تتخذ كل مؤسسات الدولة إجراءاتها القانونية حسب المعايير الدولية والإنسانية.

وقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن تسجيل نحو 17 ألف حالة عنف أسري خلال عام واحد كما أن المحاكم العراقية سجلت العام الماضي 16861 حالة عنف أسري وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد لكن الكثير يؤكدون أن هذا غيض من فيض فهنالك العديد من الحالات لم تصل إلى المحاكم لأسباب مختلفة.

وذكرت ناشطات، أن دعاوى العنف الأسري بلغت 12336 قضية واحتلت بغداد المركز الأول في قضايا العنف الأسري بتسجيلها 4661 حالة"، مشيرين إلى أن "الأرقام تمثل واقعا مخيفا ولا يصلح كبيئة خصبة لبناء عائلة كريمة وهو حالة خالفت وتنكرت لكل الأعراف والتقاليد السماوية".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول المرأة العراقية:

وقال حساب " Noor"، " ماذا قدمتم للمرأة؟، هل قدمتم قانون يحمينا تحركتم ولو خطوة واحدة باتجاه المساواة ؟!! عذراً بس قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء".


وذكر حساب، " Samar—S.M"، " ماعانيناه ماضيًا وحاضرًا من التهميش بحقنا ليس ب الهين... أين حقي؟ أين مستقبلي؟".


وطالب حساب " Lady Zainab"، " صوتوا على قانون العنف الأسري بدل كلام الإعلام الفارغ" في إشارة إلى الحلبوسي التصويت على هذا القانون في البرلمان.


وأضاف، حساب " مثنى الرشيد"، " ظاهرة العنف ضد المرأة أصبحت منتشرة في هذا الأيام وأنتم من تمثلون الأب والأخ والأبن للمرأة العراقية الصبورة ولنا فيكم أملٌ كبير في كبح جماح هذه الظاهرة".


وتابع حساب " شبيه عبد الحي"، " المرأة العراقية  قبل 30  سنة كانت أفضل من الآن لذلك ما يحتاج ندخل بمشروع كاذب ونعطيه حجم أكبر لأن الذي يجعل مهر خطيبته  8 مليارات أو مليار أو 300 مليون يشعرني بأنه يشتري حاجه ويعطي المرأة قيمة بالمال مو بالقلب لأن قيمة المرأة مو بالمال القيمة الحقيقة أنك تعطيها قلبك وحياتك من أجل اسعادها".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
30

مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران 04 كانون الأول 2020 09:41 م

30

نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق 04 كانون الأول 2020 08:24 م

الصدر

بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ 04 كانون الأول 2020 05:51 م

EoYxZQWW8AI4B0x (1)

بلومبيرغ: على الرئيس الأمريكي القادم الحذر من مسار "الدبلوماسية النووية" مع إيران وانتظار بديل روحاني 04 كانون الأول 2020 03:46 م

قيس الخزعلي وعصائب أهل الحق الإرهابية

الإرهابي قيس الخزعلى يحصل على دكتوراه وهمية من دكان جامعي في الدنمارك .. ونشطاء: أداة لتدمير العراق 04 كانون الأول 2020 03:20 م

الكاظمي

الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع 04 كانون الأول 2020 02:44 م

الحلبوسي

تفاصيل الصفقة الحرام بين الحلبوسي وعدد من السياسيين والنواب مقابل عدم إقالته 04 كانون الأول 2020 12:26 م

برهم صالح

​صالح : التسجيل البايومتري يضمن نزاهة الانتخابات بدرجة كبيرة .. ومراقبون: العراق مصنف ضمن أخطر الدول بالعالم في عهدك 04 كانون الأول 2020 12:14 م

التعليقات