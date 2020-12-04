لماذا تحشد الميليشيات الولائية عناصرها في عدد من المناطق بالعراق وما الذي تخطط له ؟

كشفت مصادر أمنية عن قيام الميليشيات الموالية لإيران ، بحشد عناصرها في عدد من المدن والمناطق تزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة قرارها خفض قواتها في العراق.

وقال مصدر أمني إن الفصائل الموالية لإيران تعمل على زيادة تحشيد قواتها في منطقة سهل نينوى وسنجار، من خلال زيادة عدد المتطوعين في صفوفها ودفع مزيد من التجهيزات العسكرية للمنطقة.

وأضاف المصدر إن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى قيام بعض الميليشيات بالتخطيط للقيام بعمليات تستهدف المصالح الأمريكية في ذكرى مقتل سليماني، مشيرًا إلى أن إيران تريد بهذه العمليات أن ترد بشكل غير مباشر على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده