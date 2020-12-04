الرافدين يباشر بصرف المستحقات المالية لاصحاب المنافذ الخاصة

أعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بصرف المستحقات المالية لاصحاب مكاتب المنافذ الخاصة .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :" ان العديد من اصحاب المنافذ ، بعد نفاد السيولة المالية لديهم نتيجة اقبال الموظفين والشرائح الاخرى على سحب رواتبهم ، قدموا الى بعض فروعنا لتسلم اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين.