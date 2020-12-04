خشان: البرلمان سيخالف الدستور في بعض تعديلات القوانين

اكد النائب المستقل باسم خشان، ان البرلمان سيمضي ببعض تعديلات القوانين بمخالفة دستورية بسبب الجهل والقرارات السلبية، لافتا الى ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيمرر بمخالفة دستورية.



وقال خشان ان الوضع الحالي سيء جدا وسيدفع البرلمان الى مخالفة الدستور من اجل تمرير بعض القوانين من اجل اجراء الانتخابات والمصادقة على نتائجها ومن ثم تصحيح الأوضاع في وقت اخر”.



واضاف ان العراق بحاجة الى حلول دستورية لتجاوز بعض الإشكاليات، لكن مايجري وخاصة مايتعلق بتعديل قانون المحكمة الاتحادية يتطلب مخالفة الدستور ومضي البرلمان بهذا الامر”.



وبين ان “المخالفات الدستورية التي ستحدث جاءت بسبب جهل البرلمان والقرارات السلبية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية”.