المجلس التنسيقي الثلاثي يوقع 7 مذكرات مع مصر في الأسبوع المقبل

أكد المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، ان المجلس التنسيقي الثلاثي سيوقع 7 مذكرات تفاهم مع الجانب المصري في الأسبوع المقبل.



وقال مجيد ان "المجلس التنسيقي العراقي - الأردني - المصري، سيوقع سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع المقبل".



واضاف، "سيتم بحث تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في بغداد".