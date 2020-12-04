نائب يرجح إرسال الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية العام.. التصويت سيتغرق 45 يوما

رجح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , ارسال موازنة 2021 الى البرلمان قبل نهاية العام الجاري، مشيرا الى أن التصويت عليها سيستغرق بحدود 45 يوما.

وقال المسعودي , ان ” مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا خاصا لمراجعة مشروع قانون موازنة عام 3021 غدا السبت” , مرجحا ان ” يرفع مشروع القانون الى البرلمان قبل انتهاء العام الجاري.

وأضاف ان ” التوقعات بعجز الموازنة سيصل الى 70 ترليون دينار وهذا سيحتاج الى مناقشات مستفيضة عندما تتم مناقشة مشروع الموازنة وسوف تأخذ وقتا لاقراها ” , متوقعا ان ” التصويت على الموازنة سيتغرق على الأقل 45 يوما.

وأشار المسعودي الى ان ” الحكومة المركزية والاقليم لم يتوصلا للحظة على أي اتفاق بشان الموازنة الا ان الحكومة سترفعها الى البرلمان حال اكمالها سواء حصل اتفاق من عدمه.