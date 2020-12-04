نائبة: استجواب الكاظمي داخل البرلمان تعرض للتسويف

أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر ان استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الازمة الاقتصادية تعرض للتسويف.

وقالت شاكر ، ان “كتلا سياسية داخل مجلس النواب عملت على تسويف استجواب الكاظمي الذي اخفق في ادارة الوضع المالي للبلاد ما تسبب بازمة تأخير الرواتب”، لافتة الى ان “حكومة الكاظمي سجلت عددا كبيرا من الاخفاقات من بينها الرواتب

واضافت ان “عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب اخفاق اخر يضاف لحكومة الكاظمي”، مبينة ان “موازنة 2021 كان يفترض ان ترسلها الحكومة الى البرلمان منذ شهر تشرين الاول الماضي من اجل اعادة دراستها ومعالجة الاخطاء فيها.