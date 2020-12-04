الاقتصاد النيابية: إجراء الانتخابات ليس بحاجة لاقتراض جديد والبرلمان لن يسمح بذلك

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان اجراء الانتخابات النيابية ليس بحاجة لاقتراض جديد والبرلمان لن يسمح بذلك.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي ، ان “الحكومة تمتلك الاموال الكافية لاجراء الانتخابات ولا حاجة للاقتراض من اجل اجرائها”، لافتا الى ان “هنالك اعتقادا بعدم وجود نية لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات.

واضاف ان “مجلس النواب سوف يقف بوجه اي اقتراض جديد ولن يسمح بتمريره”، مبينا ان “اي اقتراض جديد للانتخابات او لغيرها سيكبل البلاد بديون كبيرة لا تصب بمصلحة الوضع الاقتصادي العام.