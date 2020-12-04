مصادر : الحلبوسي قدم وعودا بتسوية ملفات قضائية لسياسيين ونواب مقابل تخليهم عن إقالته

كشفت مصادر مطلعة عن تقديم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعودا لشخصيات سياسية ونواب بتعديل بعض الفقرات القانونية لتسوية ملفاتهم في القضاء تسمح لهم المشاركة في الانتخابات مقابل الانسحاب من جبهة اقالته.

وقالت المصادر ان “بعض الشخصيات المنظمة لجبهة اقالة الحلبوسي لديها ملفات في القضاء العراقي وتم اخراجهم منها ضمن قانون العفو بكفالة.

واضافت انه “وفق القانون لايسمح لهم المشاركة في الانتخابات باعتبار قضاياهم لم تنته بعد”، مشيرة الى ان “رئيس البرلمان التقى ببعض منهم وجرى عقد اتفاقيات معهم.

واوضحت ان “الحلبوسي وعدهم بتعديل بعض الفقرات القانونية تسمح لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة وتسوية قضاياهم مقابل الانسحاب من الجبهة المشكلة لاقالته.

