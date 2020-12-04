النزاهة النيابية: العراق خسر ٢٤٠ مليار بسبب سياسة البنك المركزي

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن خسارة البلاد ٢٤٠ مليار دينار بسبب سياسة محافظ البنك المركزي العراقي.

وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي ، ان “تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظ البنك المركزي مخالفا للقانون”، لافتا الى ان “سياسة محافظ البنك المركزي اثرت على السياسة المالية العامة.

واضاف ان سياسة محافظ البنك المركزي تسببت بخسارة 240مليار دينار عراقي”، مبينا ان “اغلب المسؤولين الذي عينهم الكاظمي ومن بينهم محافظ البنك المركزي لم يقدموا شيئا.