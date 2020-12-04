لجنة نيابية تتهم الحكومة بالتكتم على تفاصيل موازنة 2021 وعدم الكشف عن تفاصيلها

اتهمت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بالتكتم على تفاصيل موازنة 2021 وعدم الكشف عن تفاصيلها، مبينة ان الحكومة لا تحتاج اكثر من 87 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر انه “وفق بيانات الصرف 1/12 لعام 2020 فان مقدار ماصرفته الحكومة يقدر بنحو 52 ترليون دينار.

واضاف ان “بيانات الصرف ستجعل البرلمان امام البيانات الصحيحة لحاجة الحكومة في 2021 عند التصويت على الموازنة”، لافتا الى ان “تضمين تمويل المشاريع الكبيرة بما فيها ميناء الفاو بموازنة 2021 تعني حاجة الحكومة الى 100 ترليون دينار.

واوضح كوجر انه “في حال عدم تضمين تلك المشاريع فان الموازنة يجب ان لا تتعدى 87 ترليون دينار لعام2021″، لافتا الى ان “ما يعيق العمل حاليا هو تأخر ارسالها من قبل الحكومة وتكتمها وعدم الكشف عن تفاصيل الموازنة”.